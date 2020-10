Tre è il numero perfetto: benvenuta Varano! Galeazzi torna con SportMediaset

Tre gare, lotta dura in pista e alto tasso di divertimento sono gli ingredienti dell'elettrizzante weekend che il tracciato di Varano de' Melegari si appresta ad ospitare. Il quinto atto della stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport è pronto per sbarcare per la prima volta sul tracciato parmense intitolato a Riccardo Paletti, con 20 indiavolatissime smart e l'alloro tricolore ancora in palio. Cinque sono i piloti in lizza per il titolo di campione, ma Varano ospiterà ben tre gare pronte a sconvolgere gli equilibri di una classifica fin qui mutata di continuo. In Emilia torna al volante della SportMediaset Andrea Galeazzi, mentre sulla Paradiso Group salirà per la prima volta Gabriele Torelli.