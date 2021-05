Merbag e Ferri: è caccia ai campioni in carica

SMART EQ FORTWO E-CUP

Agguerrita concorrenza per strappare il titolo al pilota del dealer milanese

Freschi vincitori del titolo di Campioni Italiani Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020, Merbag e Fulvio Ferri rinnovano anche nel 2021 la loro partnership. Il pilota romano sarà ai nastri di partenza con una smart d'autore, disegnata dal noto artista DutyGorn. Un pezzo di arte con cui il dealer milanese vuole lanciare un messaggio di rinascita e ripresa dopo un 2020 complicato per tutti. Le vetture che si contendono la smart EQ fortwo e-cup 2021





























































"Vincere non è mai facile, confermarsi è sempre complicato, ma non vedo l’ora di tornare nuovamente al volante per difendere il titolo” ha commentato Fulvio Ferri, campione smart EQ fortwo e-cup nel 2018 e 2020. “La livrea della vettura è semplicemente spettacolare e spero dia quel messaggio di speranza e futuro che pervade noi. Con Merbag mi sento a casa e insieme possiamo fare grandi cose".