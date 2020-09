La smart EQ fortwo e-cup non smette di impressionare: gli highlights

La smart EQ fortwo e-cup ha regalato due gare e tonnellate di spettacolo in questo weekend a Binetto. Le corse in programma sul tracciato barese hanno regalato la seconda vittoria stagionale per la CityCar Bari di Francesco Savoia e la Merbag di Fulvio Ferri, che balza in testa alla classifica ai danni proprio di Savoia, sfortunato in Gara 2. Ma le sorprese non sono mancate nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport.