La smart e-cup approda a Binetto: dove e quando vederla

Il Campionato Italiano ACI Sport torna sul circuito di Binetto. Venerdì 25 settembre alle 17:05 il via con le prove libere, mentre sabato mattina alle 11:35 scatteranno le qualifiche. L'appuntamento sui nostri canali social è invece fissato per sabato pomeriggio alle 18:00 per Gara 1, mentre domenica Gara 2 inizierà alle 9:00. Entrambe le sfide saranno visibili in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset e di altre 53 pagine collegate.