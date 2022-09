Classifica piloti, verso il round finale: Torelli in vantaggio su Savoia

© smart e-cup

Dopo nove gare e con il gioco degli scarti concluso, Torelli (Autotorino) si presenta ai nastri di partenza dell'ultimo round di campionato con 13 punti di vantaggio su Savoia (CityCar Bari), 31 su Arduini (Crema Diesel) e 56 sulla coppia De Pasquale (Rstar) e Di Luca (Mercedes-Benz Roma). Con ben 180 punti in palio nelle tre gare finali, tutto sarà in discussione fino all'ultima curva dell'ultima gara di questo appassionante 2022, che potrebbe tenere in gioco anche Bencivenni (Barbuscia), che ha solo 8 punti in meno di De Pasquale e Di Luca.