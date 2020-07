Chi è Vittoria "Vicky" Piria, la prima italiana nella W-Series

VERSO MAGIONE

di

GIACOMO MAGNANI

Il volto di punta dell'automobilismo femminile italiano è pronto al debutto nel primo campionato monomarca full electric di sempre. Vittoria "Vicky" Piria sarà una dei protagonisti della nuova edizione della smart EQ fortwo e-cup, e lo farà scendendo in pista con la vettura brandizzata SportMediaset, media partner della competizione. Fervente tifosa ferrarista, i suoi idoli sono (neanche a dirlo) sono Michael Schumacher e Ayrton Senna. Nata a Milano da madre inglese e padre italiano, Vicky ha accettato questa nuova sfida.

Un amore per i motori sbocciato prestissimo e (quasi) per invidia, dopo che suo papà ha regalato al fratello Joey un go-kart. Non ha potuto resistere alla tentazione di infilarsi guanti e casco, ed ecco che a soli 10 anni la giovane Vicky già andava a tutto gas sui circuiti del campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby. È qui che comincia a muovere i primi passi nel mondo del motorsport, raggiungendo nel 2008 la categoria KF3 (dedicata ai kartisti d'età compresa tra gli 11 e 15 anni).

Poi il passaggio alle monoposto, ed ecco che il numero di esperienze aumenta a dismisura. Partecipa a 6 gare in Formula 2000 Light e 2 gare in Formula Renault 2.0. Scende in pista per la gara di apertura della Formula Lista Junior a Digione. Nel 2010 debutta con il team Tomcat Racing nel neonato campionato Formula Abarth. Prosegue nel medesimo torneo anche la stagione successiva con il team Prema Powerteam, per poi passare nel 2012 al campionato GP3 con la mitica Trident Racing.

Nel 2014 partecipa al programma Mazda Road to Indy e gareggia con JDC Motorsport nel Mazda Pro Championship. Saranno le sue ultime esperienze, prima di prendere la coraggiosa decisione di ritirarsi (ma solo per un po') dalle corse. 5 anni dopo, nel 2019, supera una lunga e pesante selezione entrando a far parte della nuova W-Series, campionato che incoraggia la partecipazione femminile al mondo delle corse automobilistiche. La serie è stata creata per rispondere alla mancanza di donne pilota che riescono a progredire verso i livelli più alti del motorsport, soprattutto la Formula 1.

E ora una nuova ed elettrizzante esperienza a bordo di una smart EQ fortwo, prima di ricominciare con la W-Series per la stagione 2020. Primo appuntamento per il weekend del 25 e 26 luglio a Magione, dove l'italo-inglese ha conquistato nel 2010 un ottimo 15º posto a bordo della Tomcat Racing nel campionato Formula Abarth.