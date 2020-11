Cambia la sede del gran finale della smart e-cup

Quattro piloti in lizza per il titolo tricolore e due gare al termine: è questo il gran finale che attende i protagonisti della smart e-cup. Non sarà però Misano questo fine settimana a decretare il campione della Smart EQ fortwo e-cup, in quanto il racing weekend sul circuito emiliano è stato cancellato. Lug Prince & Decker, organizzatore della smart e-cup, è al lavoro per recuperare in un'altra data l'elettrizzante finale di stagione e già nei prossimi giorni potrebbe essere svelato il nuovo appuntamento.