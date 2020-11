Classifica piloti, bagarre tra Savoia e Ferri: il campionato si decide a Misano

SMART EQ FORTWO E-CUP

Dopo dieci gare e con un solo weekend al termine, Francesco Savoia e Fulvio Ferri si dividono la testa della classifica, ma il gioco degli scarti mette il portacolori di CityCar Bari in vantaggio di 12 lunghezze sull'alfiere del team Merbag. Per il terzo posto la lotta è invece tra Giuseppe De Pasquale e Riccardo Azzoli, con i due piloti appaiati, considerando gli scarti, a quota 155 punti, ma distanti solo 21 lunghezze dalla vetta quando in palio ci sono ancora 50 punti da assegnare. Outsider di lusso potrebbe essere il campione in carica, Vittorio Ghirelli, a cui la matematica concede ancora l'ultimo assalto per la difesa dello scettro di Campione Italiano conquistato lo scorso anno.

Forte di tre successi, Marco Mosconi è tornato in testa al Trofeo Challenger, con 12 punti di vantaggio su Antonio Cannavò che in Emilia non ha propriamente vissuto il suo miglior weekend della stagione. Grazie al triplo podio di Varano, Antonio Lavieri ha distanziato Christian Pigionanti nella lotta per il terzo posto, portando a 10 lunghezze il gap dal rivale.

Con i tre successi di Varano e la contestuale assenza del suo rivale Riccardo Longo, Gianalberto Coldani si è matematicamente confermato vincitore del Trofeo Junior smart e-cup 2020.