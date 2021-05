Azzoli firma la prima pole position stagionale. Ghirelli alle sue spalle

È Riccardo Azzoli della Special Car di Cagliari il primo poleman dell’edizione 2021 della smart EQ fortwo e-cup. Con il tempo di 2’23.803, il pilota romano porta la sua vettura nella piazzola più ambita davanti a Ghirelli. 3º posto per il campione in carica, Fulvio Ferri. Bagarre dalla 4ª alla 6ª posizione, assegnate in successione a Torelli, De Pasquale e Savoia. 4ª e 5ª fila completate da Carboni-Naska e Bencivenni-Spoldi. Domani, domenica 23 maggio, comincia a farsi sul serio con Gara 1 alle 10:20 e Gara 2 alle 15:40, entrambe in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.