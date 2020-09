Andrea Galeazzi debutta nella smart e-cup con SportMediaset

IN PISTA

Una iper-tecnologica new entry è pronta a raggiungere la già affollata griglia della smart e-cup 2020: Andrea Galeazzi, blogger, YouTuber, ma soprattutto appassionato di auto e tecnologia, sarà il pilota SportMediaset nelle prossime tappe di Vallelunga, Varano e Misano del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Galeazzi scende in pista con SportMediaset

































46 anni, milanese, architetto, appassionato di tutto ciò che sia hi-tech e auto, Galeazzi è noto al grande pubblico per le sue grandi doti di divulgare tecnologico, ma ha avuto anche una piccola carriera nel mondo del karting dove fino al 2003 si segnalano alcune presenze nei campionati 125 Rotax e nel campionato nazionale 100.

"Sono super elettrizzato all'idea", ha commentato Galeazzi, che a Vallelunga farà il suo debutto assoluto nel mondo delle auto da corsa. "Ho una voglia matta di scendere di nuovo in pista. Davvero grazie a SportMediaset per avermi dato questa opportunità! Avrei voluto allenarmi di più, forse per la prima gara sarò un po' arrugginito, ma conto di recuperare già dalla prossima. Non salgo su una vettura da competizione da tanto tempo, ma sto già pensando a come la tecnologia potrà aiutarmi".

Un appassionato di tecnologia così non poteva che cominciare dalla serie italiana più hi-tech che ci sia, serie di cui aveva già avuto un assaggio lo scorso a Roma, quando aveva provato la smart e-cup sul circuito cittadino della Formula E. "Sono molto gasato all'idea, la smart e-cup è un campionato molto interessante sotto tanti punti di vista. Una vettura forse semplice sulla carta, ma null'affatto banale nella pratica. Ci sarà da imparare tanto e gestire la batteria in gara. Non vedo l'ora di iniziare, sarà un weekend a tutto kilowatt!".

