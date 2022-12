Anche la smart EQ fortwo di SportMediaset all'evento "New Mobility" di Messina

LA SORPRESA

Le vetture della smart e-cup presenti per la speciale occasione, tra cui la citycar da corsa firmata SportMediaset

© smart e-cup Una quattro giorni interamente dedicata alla mobilità alternativa. Più di 50 mezzi votati alla mobilità del futuro in rappresentanza di oltre 10 brand. Un viaggio attraverso la storia della mobilità sostenibile, dalle carrozze d’epoca, passando per le auto stradali EV/PHEV, fino alla DS E-TENSE FE due volte campione del mondo, la Giulia ETCR by ROMEO FERRARIS, protagonista del mondiale ETCR, le smart e-cup, con la citycar da corsa firmata SportMediaset, prime auto al mondo a dare vita a un campionato turismo elettrico

E poi monopattini elettrici, e-bike, scooter, bus elettrici. Si è conclusa con un enorme successo di pubblico New Mobilty Messina - #MessinaRiparte, manifestazione interamente dedicata al tema della mobilità sostenibile.

Un evento straordinario, organizzato da ATM S.p.A. con la collaborazione del Comune di Messina, che si è svolto dal 15 al 18 dicembre nella nuova area pedonale appositamente allestita dal Comune di Messina per le festività natalizie e che ha visto una grandissima presenza di pubblico, complici anche le numerose attrattive e attività organizzate per grandi e piccini. Un viaggio attraverso la storia della mobilità a partire dal carretto siciliano, fino alle nuovissime auto elettriche, e alle meravigliose sportive che per la prima volta da Abu Dhabi, passando per Montecarlo, sono sbarcate a Messina attirando l'attenzione di migliaia e migliaia di curiosi.

"È stato un enorme successo – afferma il presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna. Devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, che hanno partecipato, gli espositori, l’amministrazione che ci ha creduto e soprattutto i messinesi, e non, che in questi quattro giorni hanno affollato l’isola pedonale. Abbiamo visto tante persone interessate ai contenuti tecnici della manifestazione e questo la dice lunga sul fatto che esiste un reale interesse verso l’elettrico e verso la mobilità del futuro, se non già del presente".

"Il bilancio positivo di New Mobility Messina ha lanciato un segnale importante – spiega il Sindaco Federico Basile. La città credo sia pronta, e lo stiamo testando con quest’isola pedonale, a un nuovo metodo di approccio alla mobilità. Ci vuole tempo, questo è chiaro, ma inserire nell’ambito del sistema di pedonalizzazione anche un modo diverso di muoversi è importante per comprendere come la città possa essere vissuta con sistemi di mobilità differenti".

"Si chiude un primo step molto positivo con dei riscontri importanti sia da parte della cittadinanza che da parte degli esercenti – dichiara il Vicesindaco e assessore alla mobilità urbana Salvatore Mondello. È l’inizio di un percorso virtuoso che ci porterà sempre più ad avere una città con un sistema di mobilità sostenibile. Per questo è fondamentale investire sul piano culturale ed è proprio a questa finalità che rispondono eventi del genere".