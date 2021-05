Alessandro Politi da Zelig alla smart e-cup con SportMediaset

Tra i personaggi conosciuti dagli appassionati che debuttano nella smart EQ fortwo e-cup c'è sicuramente Alessandro Politi, che con il suo "Grande Mago" ha spopolato in diverse edizioni del programma TV Zelig e sarà al via sulle vettura di SportMediaset. È tutto pronto per il primo round dell'edizione 2021: appuntamento per sabato mattina con la prima sessione di prove libere, preludio delle qualifiche. La domenica è race day con Gara 1 alle 10:20 e Gara 2 alle 15:40, entrambe trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.