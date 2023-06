Silvio Berlusconi, Malagò: "Lo sport gli deve tantissimo, perdiamo un gigante"

Addio a Berlusconi, il cordoglio del mondo del calcio















































































"È una notizia che ci ha reso tutti molto tristi, anche se si sapeva che c'erano delle condizioni di salute complicate secondo me non ha trovato preparato nessuno. Lo sport gli deve moltissimo, in 31 anni ha vinto 29 trofei di cui 13 internazionali e non a caso il Milan fino a poco tempo fa era la squadra più titolata in assoluto con un'impressionante bacheca. Merito della sua genialità, della sua generosità e capacità organizzativa": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ricorda Silvio Berlusconi.