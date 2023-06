Addio Berlusconi, Maldini: "Ci hai fatto vivere un sogno". Inzaghi: "Unico"

ADDIO BERLUSCONI

L'ex capitano rossonero e l'attaccante ricordano il presidente Berlusconi sui social

Paolo Maldini e Filippo Inzaghi piangono la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto a Milano all'età di 86 anni. Tra i tanti ricordi del mondo dello sport, c'è anche quello dello storico capitano rossonero che col Cavaliere ha condiviso una delle pagine più belle del passato recente del Milan: "Ci lascia un genio, visionario e sognatore. Nessuno sarà mai come te". L'ex attaccante invece sottolinea: "Lei per me rimarrà sempre e solo l’unico, grande Presidente".

Per Maldini Berlusconi è stato questo e tanto altro: "Un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te".

Per Inzaghi, invece, il nome di Berlusconi è sinonimo di vittoria: "Dopo oltre un decennio al suo fianco, sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa. Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scritto tante pagine speciali del calcio Italiano e Lei per me rimarrà sempre e solo l’unico, grande Presidente".