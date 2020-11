Tre partite in esclusiva: oggi Francia-Italia sul canale "20" e Galles-Inghilterra

Questa sera, dallo Stade de France di Parigi, l’Italrugby affronta la Francia nella terza giornata del girone B dell'Autumn Nations Cup. La super-sfida sarà trasmessa in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset, alle ore 21:10, in esclusiva e in chiaro. Il match sarà inoltre disponibile in streaming su sito e app di SportMediaset, assieme a tutte le altre partite di questa finestra autunnale di test match. Oltre a Francia-Italia, da non perdere il confronto delle 17:00 al Parc y Scarlets di Llanelli tra Galles e Inghilterra. Domani, invece, l'Irlanda a Dublino se la vedrà con la Georgia (kick-off alle 15:00).