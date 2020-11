Inghilterra esagerata: contro la Georgia finisce 40-0

Pronostico largamente rispettato nella terza partita del 1º turno dell'Autumn Nations Cup: i leoni inglesi sbranano la piccola preda georgiana, che al tempio del rugby di Twickenham soccombono 40-0. Quattro mete solo nei primi 40' per i ragazzi di Eddie Jones, che nella ripresa hanno controllato la sfida senza che la Georgia potesse mai realmente rendersi pericolosa. Jamie George entra nella storia per essere il primo giocatore nella storia inglese a segnare tre mete in un solo test match. La vittoria estende anche il notevole record dell'Inghilterra a Twickenham, trionfando in 26 delle ultime 29 partite casalinghe.

Getty Images