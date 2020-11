Rugby, le formazioni di Francia-Italia: dentro Sperandio, Meyer e Mbandà

AUTUMN NATIONS CUP

È arrivata l'ora del grande rugby sul canale "20" delle reti Mediaset. Sabato 28 novembre alle 21:10 ci sarà il kick-off del match Francia-Italia per il terzo turno di Autumn Nations Cup: per l'occasione, il c.t. della Nazionale italiana Franco Smith ha comunicato la formazione che affronterà la selezione guidata da Fabien Galthié, orfana del fuoriclasse Antoine Dupont. Con una vittoria (4-0 o 5-1 con almeno otto punti di margine nel risultato finale) gli Azzurri otterrebbero il secondo posto nel girone B, dietro la Scozia che vanta un incolmabile vantaggio di sei punti sulla squadra di Smith.

Nel XV iniziale triangolo allargato inedito con Minozzi estremo, la conferma di Trulla all’ala e il ritorno di Sperandio sul versante opposto: l’ala trevigiana ha giocato la sua ultima partita in maglia azzurra proprio contro la Francia nel marzo 2019, allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ultima giornata del Sei Nazioni sotto la gestione di Conor O’Shea. Conferma per la coppia di centri formata da Canna (giocatore con più caps in campo con le sue 45 presenze) e Zanon, inserito nel XV ideale della prima giornata della Autumn Nations Cup così come Garbisi – al suo quarto cap consecutivo da titolare – che formerà la mediana insieme a Marcello Violi.

In terza linea Steyn vestirà nuovamente la maglia numero 8 con Meyer e Mbandà a completare il reparto: per Mbandà un ritorno dal primo minuto a poco più di un anno di distanza da Italia-Namibia dei Mondiali 2019.

Conferma per la coppia di seconde linee di marca Benetton – Cannone (sempre titolare nella gestione Smith) e Lazzaroni – e per la prima linea con capitan Bigi che avrà ai suoi lati Zilocchi e Fischetti, per una prima linea interamente targata Zebre.

Spazio in panchina per Leonardo Ghiraldini – arrivato alla sua presenza numero 106 – Simone Ferrari, Pietro Ceccarelli, i due potenziali esordienti Cristian Stoian e Michele Lamaro, Stephen Varney, Tommaso Allan e Federico Mori.

Tanti i cambi nella formazione francese, che presenta ben cinque esordienti: Dulin; Thomas, Barraque, Danty, Villiere; Jalibert, Serin (K); Jelonch, Macalou, Woki; Pesenti, Geraci; Aldegheri, Mauvaka, Neti. A disposizione: Baubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Coullioud, Carbonel, Moefana.

