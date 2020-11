Casi di Covid-19 per le Fiji: cancellato il match con la Francia

AUTUMN NATIONS CUP

Gli organizzatori dell'Autumn Nations Cup hanno annullato la partita tra Francia e Fiji in programma per domenica 15 novembre alle ore 16:15 allo Stade de la Rabine. La decisione è arrivata dopo che sono emersi cinque nuovi casi positività nelle fila delle Fiji, costringendo il board a cancellare del tutto il match a causa del fitto calendario della competizione. Il risultato sportivo della partita sarà determinato lunedì 16 novembre in una riunione con il sottocomitato designato del torneo. Getty Images

Ben Morel, CEO del Six Nations Rugby, organizzatore del torneo, ha commentato: "Questa è stata una decisione difficile e deludente, ma è stato l'unico risultato possibile dopo i risultati dei test. Anche se attendevamo con impazienza questa partita, il benessere dei nostri giocatori e delle loro squadre di supporto rimane la nostra priorità numero uno".

Gli organizzatori dell'Autumn Nations Cup stanno lavorando a stretto contatto con la Nazionale della Fiji per prendere tutte le misure necessarie per mitigare l'impatto dell'epidemia e per garantire che i preparativi possano riprendere in tempo per la prossima partita contro l'Italia di sabato 21 novembre ad Ancona.

