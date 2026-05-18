Roland Garros, Sinner a caccia del Career Grand Slam

Sinner, reduce dal titolo agli Internazionali d’Italia, si concederà qualche giorno di riposo e sarà nella capitale francese da giovedì. Assente per infortunio Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni, e con un Djokovic non più al top della forma, l’avversario principale per la corsa al titolo potrebbe essere Alexander Zverev. Il tedesco, finalista nel 2024 a Parigi, sarà la seconda forza del tabellone, ma non batte l’altoatesino dal 2023. Guardando agli ultimi mesi, i giocatori che hanno messo più in difficoltà - Alcaraz escluso - Sinner sono stati due: Rafael Jodar e Daniil Medvedev. La stellina spagnola ha impressionato a Madrid ed è andato vicino a togliere un set all’azzurro, ma tre set su cinque il 19enne iberico deve ancora formarsi. Per tenuta fisica ed esperienza, Medvedev può dire la sua, nonostante la terra battuta sia una superficie storicamente ostica per il moscovita. Sia a Indian Wells che a Roma il russo ha portato al limite Sinner, costringendolo a un doppio tie-break in California e al terzo set nella semifinale degli Internazionali. Il numero uno del mondo resta ugualmente il grande favorito per il Roland Garros e sul "Philippe-Chatrier" potrà scrivere un'altra pagina di storia dello sport italiano.

