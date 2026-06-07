Cobolli sconfitto in finale: "Io vicino alla vittoria, ma non finisce qui"

"Ho iniziato a giocare a tennis quando ero molto giovane, non mi sarei mai aspettato di raggiungere risultati simili. Adesso che sono qui, voglio impegnarmi ottenere qualcosa di molto speciale. Sono ancora giovane e non è finita. Voglio godermi ogni singolo momento sul campo con il sorriso". Queste le prime parole di Flavio Cobolli dopo la sconfitta con Alexander Zverev in finale al Roland Garros, al termine di una battaglia di cinque set.