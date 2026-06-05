Roland Garros 2026: Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale, passano Granollers/Zeballos

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro - accreditato della quinta testa di serie del tabellone - si arrende in due set a Marcel Granollers e Horacio Zeballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli Internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosta fasciatura per il resto del match.