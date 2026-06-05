Tennis

Roland Garros 2026: Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale, passano Granollers/Zeballos

Il duo azzurro si arrende in due set alle teste di serie numero uno Granollers/Zeballos, che si prendono la rivincita degli Internazionali d'Italia

05 Giu 2026 - 14:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ansa

© ansa

Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro - accreditato della quinta testa di serie del tabellone - si arrende in due set a Marcel Granollers e Horacio Zeballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli Internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosta fasciatura per il resto del match.

simone bolelli
andrea vavassori
Notizie del giorno
Vedi tutti
15:15
Leao tuona: "Ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida. Magari in Premier"
15:12
"Liberate il nostro Milan": la protesta della Curva Sud fa il giro della città
14:54
Dall'emergenza all'opportunità: Valmalenco Ultradistance Trail, la nona è inedita!
14:54
Dall'emergenza all'opportunità: Valmalenco Ultradistance Trail, la nona è inedita!
14:53
Nazionale, Pisilli: "L'importante è dare le occasioni ai giovani. Roma? Legame speciale"