Roland Garros 2026, Arnaldi approda al secondo turno: piegato Griekspoor dopo quattro ore

Un primo set come da previsioni molto equilibrato, dopo due palle break non sfruttate da Arnaldi nell’ottavo game, si è deciso solo al termine di un tie-break fiume, portato a casa dal tennista orange per 11-9. Enorme, però, il rammarico per il ligure, che ha fallito tre set point di fila sul 3-6, e sull’ultimo (quello con la battuta a disposizione) ha commesso un sanguinoso doppio fallo. Nel secondo set l'azzurro, dopo aver rispedito al mittente una palla break, ha tolto il servizio al rivale nel quinto game ai vantaggi. In seguito ha bissato il break di vantaggio nel nono gioco, archiviando la pratica alla terza palla set a disposizione.