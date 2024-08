Rischio inquinamento per la Senna: anticipate le gare di triathlon delle Paralimpiadi

© Getty Images

Tutti gli eventi di triathlon delle Paralimpiadi di Parigi si svolgeranno domenica 1º settembre a causa dei timori che il maltempo, previsto da lunedì 2 settembre, possa aumentare l'inquinamento nella Senna. Le gare erano originariamente previste nell'arco di due giorni (1 e 2 settembre): "Tutti gli undici eventi per le medaglie si svolgeranno domenica 1º settembre, invece che nell'arco di due giorni, l'1 e il 2 settembre", è scritto in un comunicato diffuso dal comitato organizzatore. La decisione è stata presa dopo un incontro tra l'organo direttivo di World Triathlon, gli organizzatori di Parigi 2024 e le autorità francesi competenti coinvolte nel monitoraggio della qualità dell'acqua della Senna. Il problema dell'inquinamento della Senna ha condizionato anche gli eventi di triathlon e nuoto in acque libere dell'Olimpiade parigina, con l'annullamento di diverse sessioni di allenamento a causa degli elevati livelli di inquinamento causati dalle forti piogge.