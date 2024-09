Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 5 settembre

PARIGI 2024

Ottava giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. 1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

SALTO IN LUNGO: ARGENTO PER MARTINA CAIRONI

Martina Caironi ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo T63 alle Paralimpiadi di Parigi.

ARCO, ORO MIJNO-TRAVISANI NEL MIXED TEAM RICURVO OPEN

Il programma arcieristico del tiro con l'arco, alle Paralimpiadi di Parigi, si chiude col botto: con una medaglia d'oro nel Ricurvo Open. A conquistarla, al termine della prova a squadre, sono Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno. La stessa coppia che tre anni fa conquistò l'argento a Tokyo, sale sul gradino più alto del podio, grazie al successo in finale contro la Turchia: 6-2. È la terza medaglia ai Giochi per l'arco azzurro, dopo il bronzo nel mixed team di Daila Dameno e Paolo Tonon, e il bronzo di Mijno nell'individuale dell'arco ricurvo.

PARACICLISMO, TESTA BRONZO IN GARA SU STRADA H3

Mirko Testa ha conquistato la medaglia d'oro nella gara di paraciclismo su strada H3 ai Giochi Paralimpici parigi 2024. L'oro è andato al francese Mathieu Bosredon. Quinto l'altro azzurro, Martino Pini.

NUOTO, FANTIN ORO NEI 100 METRI STILE LIBERO S6

L'azzurro Antonio Fantin ha conquistato la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi nei 100 metri stile libero S6. Il 23enne azzurro ha conquistato l'oro bissando il successo di Tokyo e chiudendo in 1:03.12, record paralimpico. Argento al brasiliano Talisson Henrique Glock (1:05.27), bronzo per il francese Laurent Chardard (1:05.28).

PARACICLISMO, VITELARU BRONZO NELLA H5 DONNE SU STRADA

L'azzurra Ana Maria Vitelaru, 41 enne nata in Romania ma che vive in Italia da quando aveva 17 anni, ex azzurra del basket in carrozzina, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara su strada H5 di paraciclismo di Parigi 2024. L'oro è andato all'americana Oksana Masters, che ha preceduto di 11" la cinese Bianbian Sun e di 13" Vitelaru. Quinta l'altra italiana Katia Aere.

ANCHE IL FIORETTO UOMINI IN SEMIFINALE

Dopo Bebe Vio e compagne, anche la squadra del fioretto uomini, composta da Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa, si è qualificata per le semifinali della Paralimpiade di Parigi. Lo ha fatto battendo l'Ucraina per 45-39.

TAPIA È ORO NEL LANCIO DEL DISCO F11

L'azzurro Oney Tapia, 48enne di origine cubana in Italia dal 2002, ha vinto la gara del lancio del disco F11 (atleti con difficoltà visive o non vedenti) della Paralimpiade di Parigi, con la misura di 41.92. Argento all'iraniano Hassan Bajoulvand (41.75) e bronzo allo spagnolo Alvaro Cano (39.60).

PARATENNISTAVOLO, GIADA ROSSI IN FINALE

Giada Rossi è in finale nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. In semifinale ha battuto 3-2 la polacca Dorota Buclaw, e domani affrontera' per l'oro la cinese Jing Liu.

MAZZONE: "OGNI GARA UN PODIO, IO VETERANO DELLE MEDAGLIE"

"C'è sempre una prima volta: in questa occasione è la prima volta, per me, di una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. Non l'avevo mai vinto in sei edizioni a cui ho partecipato": lo dice Luca Mazzone, dopo il terzo posto nell'handbike H1-2. "Anche oggi sono andato a medaglia ed è un piccolo record - aggiunge il portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024, 53 anni, alla sua decima medaglia in carriera - perché tutte le volte che ho gareggiato sono salito sul podio. Sono veramente soddisfatto". "La pioggia non mi ha aiutato, ma i due davanti erano troppo forti oggi e per me questo è un altro grande risultato - ha poi detto Mazzone parlando della sua gara - Ho fatto il mio, conoscendo la caratura degli avversari non potevo andare oltre. A Parigi sono tanti i ragazzi che lottano per salire sul podio; eppure io, che sono ormai un veterano, riesco ancora a lasciarne dietro qualcuno. Oggi dovevo anche evitare di prendere rischi in previsione di un possibile impiego nel team realy. Insomma, è andata bene".

FIORETTO: 45-16 AGLI USA, FIORETTO DONNE IN SEMIFINALE

Le azzurre del fioretto a squadre (Bebe Vio, Andreea Mogos e Loredana Trigilia) al Gran Palais di Parigi hanno raggiunto la semifinale della Paralimpiade battendo gli Usa per 45-16. La semifinale contro il terzetto della Cina, che ha battuto 45-22 la Corea del Sud, è in programma alle 14.10.

CICLISMO: MAZZONE BRONZO NELLA H1-2 SU STRADA

Luca Mazzone, 53 enne di Terlizzi, uno dei due portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura della Paralimpiade di Parigi, è bronzo nella gara di paraciclismo H1-2 su strada, vinta dal francese Florian Jouanny con 22" di vantaggio sullo spagnolo Sergio Garrote Munoz e 7'40" su Mazzone, che a Parigi aveva già conquistato l'argento nella prova a cronometro H2.

CICLISMO, PORCELLATO QUARTA NELLA H1-4 SU STRADA

Podio sfiorato per Francesca Porcellato. La 54enne di Castelfranco Veneto si è piazzata al quarto posto nella prova di Paraciclismo H1-4 su strada donne di Parigi 2024. Dietro all'australiana Lauren Parker, che ha vinto per distacco con 4'11" sulle altre, e all'olandese Jennette Jansen (argento) e alla tedesca Annika Zeyen-Giles (bronzo), che hanno preceduto Porcellato nello sprint per le altre medaglie. Causa maltempo la gara è stata ridotta a due giri.

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024