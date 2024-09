Paralimpiadi, è di Sara Morganti la prima medaglia azzurra di sempre nell'equitazione

BRONZO

Le parole della 48enne toscana: "Sono più incredula di aver vinto questa medaglia che qualunque altra abbia mai vinto nella mia carriera"

© Comitato Italiano Paralimpico La Reggia di Versailles si illumina di azzurro. Al sesto giorno di gare è arrivata la prima medaglia italiana nell'equitazione paralimpica ai Giochi di Parigi 2024. A portare la squadra tricolore sul podio ci ha pensato Sara Morganti, in sella a Mariebelle, che si è appesa al collo il terzo bronzo della carriera nel para dressage (grado I) dopo i due conquistati a Tokyo 2020. Con un punteggio totale di 74.625%, si è piazzata alle spalle del lettone Rihards Snikus (King of the Dance) e della statunitense Roxanne Trunnell (Fan Tastico H).

Essendo arrivata tra le prime otto, l'atleta classe 1946 si è qualificata anche per la prova individuale di freestyle. Con lei pure la connazionale Carola Semperboni, insieme a Paul, che ha chiuso oggi in settima posizione su 22 binomi totali iscritti alla competizione. Anche Francesca Salvadè, quarta nella prova di grado III su Escari, ha staccato il pass per il freestyle individuale. Il podio appena ottenuto è andato ad arricchire ulteriormente il bottino internazionale di Morganti, affetta da sclerosi multipla dall'età di 19 anni, fatto di 6 medaglie ai Mondiali (con 4 ori) e 8 agli Europei (con 2 ori).