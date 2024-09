Doppietta Barlaam: vince i 100 farfalla e centra il secondo oro a Parigi

© Getty Images

Altro oro olimpico per Simone Barlaam alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro ha conquistato il podio più alto nei 100 farfalla categoria S9 grazie a una splendida vasca di ritorno. Barlaam, già oro nel 50 stile libero nell'edizione parigina, ha chiuso in 57"99 firmando il record europeo. Per Barlaam è il terzo oro paralimpico dopo quello conquistato a Tokyo 2020 sempre nei 50 stile libero.