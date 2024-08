Tortu eliminato dai 200 metri di Parigi insieme a Desalu

PARIGI 2024

Tortu poco brillante nella semifinale non trova la finale così come Desalu che però fa il primo tempo tra gli esclusi

© Grana/Fidal Filippo Tortu, campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100 con cui ha vinto anche l'oro europeo a Roma, finisce la sua Olimpiade di Parigi sui 200 metri maschili con un quarto posto in 20"54 nella terza semifinale vinta dallo statunitense Erriyon Knighton in 20"09

Nella seconda semifinale Fausto Desalu, anche lui oro olimpico di Tokyo 2020 nella 4x100, finisce quarto in 20"37 nella gara vinta dal botswano Letsile Tebogo in 19"96 davanti al campione olimpico dei 100, lo statunitense Noah Lyles, che si limita a un tranquillo 20"08, e per il velocista azzurro c'è la beffa dell'eliminazione con il primo crono tra gli esclusi.

LE DICHIARAZIONI DI TORTU

"La finale poteva essere alla mia portata ma non tutto ha funzionato per il meglio, anche se io ho dato tutto quello che potevo. Sono comunque soddisfatto e orgoglioso del mio percorso anche se voglio analizzare con calma la gara. Voglio fare i complimenti a Fausto perché ha fatto un'ottima gara e mi spiace sia stato eliminato per così poco".

LE DICHIARAZIONI DI DESALU

"Dispiace ovviamente essere stato il primo degli esclusi e che la finale sia stata così tanto vicina, ma voglio guardare in positivo e probabilmente alla vigilia nessuno si aspettava tutto questo, per cui sono realmente orgoglioso di me stesso".