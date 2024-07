Tiro con l'arco: Sihyeon Lim firma il primo record del mondo alle Olimpiadi, quindicesimo posto per Chiara Rebagliati

PARIGI 2024

La sudcoreana ha completato il ranking round femminile totalizzando 694 punti su 72 frecce scoccate

© Getty Images Le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 entrano nel vivo con il tiro con l'arco e arriva già il primo record del mondo. Sihyeon Lim ha chiuso il ranking round femminile con 694 punti realizzando così il nuovo record del mondo nella specialità e candidandosi nel ruolo di favorita della gara a cinque cerchi. La sudcoreana ha migliorato di due lunghezze il precedente primato appartenente alla connazionale Chaeyoung Kang distanziando la collega Suhyeon Nam e la cinese Xiaolei Yang, ferme rispettivamente a quota 688 e 673 punti.

La prova è stata utile per comporre il tabellone verso la finale che ha visto protagonista anche Chiara Rebagliati, prima azzurra a scendere in campo in questa edizione dei Giochi. La 27enne savonese ha chiuso il turno di qualificazione in quindicesima posizione con 663 punti dopo una prima metà di gara eccellente nella quale ha ottenuto 336 punti su 36 frecce, con dieci 10 e 3 centri perfetti. La portacolori delle Fiamme Oro ha iniziato brillantemente anche la seconda metà della prova (sei dieci e due centri nei primi tre set), salvo commettere qualche sbavatura di troppo nelle ultime 18 frecce (sei 8 e anche un 7) che le ha impedito di andare oltre.

L'azzurra ora affronterà al primo turno la malese Dania Mohamed Zairi prima di scontrare eventualmente al secondo la vincente fra l’israeliana Michaela Moshe e la rumena Madalina Amaistroaie. Eventuale ottavo di finale proibitivo con la sudcoreana Nam che appare nettamente la favorita visto che all'esordio incontrerà l'egiziana Jana Ali al primo turno del tabellone individuale, per meritarsi il secondo turno contro la vincente della sfida tra la ceca Marie Horáčková e l’uzbeka Ziyodakhon Abdusattorova.