Tadej Pogacar torna sulla rinuncia alle Olimpiadi: "L’esclusione di Urška non ha aiutato, ma non è il principale motivo”

CICLISMO

Il vincitore del Tour de France ha spiegato le motivazioni che hanno portato all'addio alla competizione a cinque cerchi, legata all'esclusione della fidanzata

© Getty Images La stanchezza, ma non solo, ha spinto Tadej Pogacar a rinunciare ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates è stato sostituito da Domen Novak dopo la vittoria del terzo Tour de France, una decisione che non è stata scevra di polemiche a causa della decisione del commissario tecnico Gorazd Penko di non chiamare in campo femminile la fidanza del campione Urška Žigart.

Vedi anche ciclismo Il Mondiale e... l'esclusione della sua Urska: Pogacar dice no alle Olimpiadi "Non è il motivo principale, ma di sicuro non ha aiutato. Penso che Urška meritasse il posto. È campionessa nazionale su strada e cronometro. È l’unica ciclista donna in Slovenia ad aver mai raggiunto la top-10 in gare di una settimana del World Tour - ha spiegato Pogacar in un'intervista rilasciata a Nos -. Ha fatto benissimo negli ultimi due anni, conquistando punti per la Slovenia e, senza di lei, non avrebbero due posti nella corsa su strada. È andata così, almeno ora possiamo andare in vacanza insieme”.