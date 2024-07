Parigi 2024, Spagna in allarme per Nadal: da ieri non si allena

Rafael Nadal ha un disturbo alla coscia che mette in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, ha detto il suo allenatore Carlos Moya. "Ha avuto qualche fastidio ieri mattina - ha detto l'ex giocatore spagnolo a radio Onda Cero -. Nel pomeriggio era più limitato nei movimenti e prima che la situazione peggiorasse ha deciso di fermarsi". Oggi il campione maiorchino non si è allenato con Alex Zverev, come era previsto, e, ha aggiunto Moya "vedremo in che condizioni sarà domani. Non posso garantire nulla, né che non giocherà né che giocherà, ma al momento ha bisogno di riposare".