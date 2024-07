Parigi 2024, Jacobs è carico: "Pronto a dare il 1000 per cento, voglio una medaglia"

PARIGI 2024

Lo sprinter azzurro è arrivato in Francia: "Ho fatto dei test e le gambe girano bene ma so che devo correre più forte degli altri"

Marcell Jacobs è arrivato a Parigi e si prepara a difendere con tutte le sue forze il titolo olimpico dei 100 metri e della 4x100 di Tokyo 2020. "Sono emozionato, mi stavo godendo Parigi anche dall'alto. Non vedevo l'ora di arrivare - ha spiegato lo sprinter azzurro ai microfoni di SportMediaset -. Carico? La carica la terrò per questo weekend quando l'obiettivo sarà far girare le gambe fortissimo". "Paura di qualche avversario? In tanti hanno dimostrato di essere in forma - ha concluso -. Io dovrò dimostrarlo e darò il 1000 per cento", ha aggiunto.

"Questa Olimpiade sarà molto diversa da Tokyo, lì il villaggio era semivuoto, non avevamo contatti - ha aggiunto -. Quello che fatto è fatto. L'importante è arrivare lì carichi e correre più forte degli altri". "Ho fatto dei test e le gambe girano bene ma so che devo correre più forte degli altri - ha proseguito Jacobs -. Bello partecipare alle Olimpiadi ma da campione olimpico non mi basta, voglio tornare a casa con una medaglia al collo". "La parte più difficile saranno le semifiali - ha concluso -. Ci giochiamo tutto lì. Ci sono tanti avversari forti e in forma, ma lo sono anche io e in finale poi vince chi sbaglia meno".