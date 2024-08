Parigi 2024, i risultati di tutte le gare dell'8 agosto

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici in tempo reale: si viaggia verso la chiusura

Parigi 2024, tutte le medaglie azzurre ai Giochi



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

23:44 PUGILATO: ORO A CINA NEL 54KG DONNE E UZBEKISTAN NEL 51KG UOMINI

Serata di pugilato a Parigi e di medaglie d'oro. Nelle donne categoria 54kg oro alla Cina grazie a Chang che in finale ha battuto la turca Akbas. Negli uomini categoria 51kg trionfo per l'uzbeko Dusmatov che in finale ha battuto il francese Bennama.

22:50 BASKET UOMINI: STATI UNITI IN FINALE, BATTUTA LA SERBIA

Partita di altissimo livello in semifinale tra Stati Uniti e Serbia. La nazionale di Jokic è stata avanti nel punteggio per buona parte della sfida, ma ha dovuto arrendersi all'ultimo quarto al rientro degli Usa trascinati da Stephen Curry autore di 36 punti fino al 95-91. Per l'oro sarà Usa-Francia, mentre la Serbia sfiderà la Germania per il bronzo.

21:58 TAEKWONDO, DONNE -57 KG: ORO ALLA COREA DEL SUD

La Corea del Sud è sul gradino più alto nel podio nel Taekwondo femminile categoria -57 kg. Nella finale per l'oro Yujin Kim ha superato in due round l'iraniana Kiyanichandeh.

21:57 TAEKWONDO, UOMINI -68 KG: ORO ALL'UZBEKISTAN

Medaglia d'oro all'Uzbekistan nel Taekwondo uomini categoria -68 kg. A conquistarla è stato Ulugbek Rashitov che nella finale per l'oro ha battuto 2-0 il giordano Zaid Kareem.

21:55 ATLETICA, 110 METRI OSTACOLI UOMINI: ORO E ARGENTO AGLI USA CON HOLLOWAY E ROBERTS

Lo statunitense Holloway ha conquistato la medaglia d'oro nei 110 metri ostacoli uomini coprendo la distanza in 12.99. Sul podio con lui il connazionale Roberts e il giamaicano Broadbell.

21:46 ATLETICA, GIAVELLOTTO: ORO AL PAKISTAN

Medaglia d'oro e nuovo record olimpico nel lancio del giavellotto per l'atleta pakistano Arshad Nadeem che con il primo lancio a 92.97 metri di distanza dalla pedana ha messo in fila l'indiano Chopra e il grenadino Peters.

21:32 ATLETICA, 400 METRI OSTACOLI DONNE: ORO STATI UNITI, RECORD DEL MONDO PER MCLAUGHLIN

Medaglia d'oro e record del mondo per la statunitense Sydney McLaughlin-Levrone nei 400 metri ostacoli donne. A Saint-Denis l'americana ha tagliato il traguardo in 50.37 precedendo la connazionale Cockrell e l'olandese Bol.

21:29 PALLAVOLO FEMMINILE, ITALIA IN FINALE: TURCHIA BATTUTA 3-0

L'Italia del volley femminile di Julio Velasco sono a medaglia! Le azzurre hanno battuto 3-0 la Turchia in semifinale qualificandosi per l'ultimo atto del torneo contro gli Stati Uniti: 25-22, 25-19, 25-22 i parziali.

21:22 ATLETICA, SALTO IN LUNGO FEMMINILE: ORO E BRONZO AGLI STATI UNITI, ARGENTO GERMANIA

Nella gara che ha visto Larissa Iapichino chiudere al quarto posto, l'oro nel salto in lungo femminile è andato agli Stati Uniti con Tara Davis-Woodhall (7.10m). Argento alla Germania con Mihambo (6.98m) e bronzo ancora agli Usa con Moore (6.96m).

21:19 ATLETICA, FINALE SALTO IN LUNGO FEMMINILE: IAPICHINO NON SI MIGLIORA E CHIUDE QUARTA

Salto buono il quarto per Larissa Iapichino dopo il nullo al terzo tentativo, ma i 6.83m saltati non modificano la classifica dell'azzurra, quarta con 6.87m coperti. Niente da fare anche con il quinto tentativo, ne resta uno per provare a trovare il salto da medaglia.

20:55 PALLAVOLO, SEMIFINALE FEMMINILE: ITALIA AVANTI 2-0 SULLA TURCHIA

L'Italvolley di Julio Velasco ha conquistato anche il secondo set della semifinale di volley femminile contro la Turchia. Dopo aver chiuso 25-22 il primo parziale, le azzurre si sono imposte 25-19.

20:40 ATLETICA, FINALE GIAVELLOTTO UOMINI: NUOVO RECORD OLIMPICO

Nuovo record olimpico nel lancio del giavellotto maschile. Nel corso della finale, dopo un primo lancio nullo, il pakistano Arshad Nadeem ha scagliato la sua asta a 92.97 metri di distanza stabilendo il nuovo primato della competizione.

20:41 ATLETICA, SALTO IN LUNGO FEMMINILE: NULLO PER IAPICHINO, QUARTA DOPO TRE SALTI

Niente di fatto per Larissa Iapichino dopo il terzo salto dalla pedana del salto in lungo, nullo il suo tentativo. In classifica generale l'italiana è superata al terzo posto dalla tedesca Mihambo (6.95)

20:35 ATLETICA, 200 METRI UOMINI: ORO AL BOTSWANA CON TEBOGO

Il prodigio del Botswana Letsile Tebogo ha conquistato l'oro nei 200 metri uomini. L'africano ha tagliato il traguardo davanti agli statunitensi Bednarek e Lyles in 19.46.

20:31 ATLETICA, SALTO IN LUNGO FEMMINILE: IAPICHINO TERZA DOPO IL SECONDO TURNO DELLA FINALE

Si migliora in pedana Larissa Iapichino che nel secondo giro di salti della finale per l'oro ha saltato 6.87m. Primo posto provvisorio per l'americana Davis-Woodhall (7.05m), l'unica ad aver superato la distanza dei sette metri fino a questo momento. Seconda Moore.

20:25 PALLAVOLO FEMMINILE, SEMIFINALE: PRIMO SET ALL'ITALIA CONTRO LA TURCHIA

L'Italia del volley femminile di Velasco si gioca un posto nella finalissima contro la Turchia. Il primo set è stato conquistato dalle Azzurre con il punteggio di 25-22 con una buona fase centrale dopo un inizio a favore delle avversarie. Decisivo il muro di Danesi per chiudere il primo parziale.

20:09 ATLETICA, SALTO IN LUNGO: IAPICHINO, PRIMO SALTO A 6.78 E TERZO POSTO PROVVISORIO

E' iniziata la finale di salto in lungo femminile con Larissa Iapichino impegnata. Buonissimo il primo salto dell'azzurra: 6.78 metri con una decina di centimetri lasciati in pedana. La statunitense Davis-Woodhall è seconda dopo il primo turno di salti (6.93) dietro alla connazionale Moore (6.96).

20:05 CICLISMO SU PISTA, OMNIUM: ORO AL FRANCESE THOMAS, NONO VIVIANI

Primo oro nel ciclismo su pista per la Francia, merito di Benjamin Thomas che nell'Omnium ha chiuso davanti a tutti con 164 punti. Argento al portoghese Leitao, bronzo al belga van den Bossche. Nono posto per l'italiano Elia Viviani.

19:40 BASKET UOMINI: FRANCIA PRIMA FINALISTA, GERMANIA KO

E' la Francia la prima squadra finalista nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella prima semifinale i transalpini padroni di casa hanno battuto i campioni del Mondo della Germania per 73-69, al termine di una gara equilibratissima e decisa solo nei secondi finali. Determinante in particolare una palla persa del tedesco Franz Wagner e i tiri liberi messi a segno da Wembanyama e Cordinier per la Francia. Proprio la guardia della Virtus Bologna e' stato tra i migliori per la sua squadra con 16 punti, 17 quelli di Yabusele e 11 di Wembanyama. Non bastano alla Germania i 18 del portabandiera Schroder e i 10 di F. Wagner. In finale la Francia affrontera' la vincente della seconda semifinale di questa sera tra Stati Uniti e Serbia

19:35 ATLETICA, SALTO IN LUNGO: GRANDE ATTESA PER LA FINALE DI LARISSA IAPICHINO

Larissa Iapichino a caccia di una medaglia nel salto in lungo donne. Serve probabilmente il personale azzurra per sognare il podio. Alla luce dei risultati di questa stagione, la texana Tara Davis-Woodhall, argento mondiale, è una forte candidata per il successo. Tuttavia, la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica uscente, ha vinto l’oro europeo a Roma con una prestazione straordinaria. Tra le iscritte spiccano anche le nigeriane Ese Brume, con tre podi tra Olimpiadi e Mondiali, Usoro e Ochonogor.

19:32 VOLLEY DONNE: TRA POCO LA SEMIFINALE TRA ITALIA E TURCHIA

Alle 20 il via alla semifinale tra l'Italia e la Turchia, già affrontata e battuta dalle Azzurre nel corso del torneo olimpico. Chi vince siderà in finale gli Stati Uniti che hanno superato il Brasile nell'altra semifinale.

19:15: CALCIO: MEDAGLIA DI BRONZO PER IL MAROCCO

Il Marocco ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale di consolazione, la formazione marocchina ha battuto nettamente l'Egitto per 6-0 con le reti di Abde Ezzalzouli, Soufiame Rahimi, Bilal El Khannouss, doppietta di Akram Nakach e gol dell'ex interista Achraf Hakimi. Domani e' in programma la finale per l'oro tra Spagna e Francia. Per il Marocco e' la prima storica medaglia nel calcio in una Olimpiade

18:34 GINNASTICA RITMICA: RAFFAELI E BALDASSARRI IN FINALE NELL'ALL-AROUND INDIVIDUALE

Sofia Raffaeli (139.10) e Milena Baldassarri (129.25) sono in finale nell'All-Around individuale di ginnastica ritmica. Miglior tempo per la Raffaeli con 2.250 punti di vantaggio sulla tedesca Varfolomeev e 2.650 sulla bulgara Kaleyn.

18:25 VOLLEY DONNE: STATI UNITI IN FINALE

Gli Stati Uniti hanno battuto 3-2 il Brasile e si sono qualificati per la finale olimpica di volley femminile di domenica. Sfideranno la vincete di Italia-Turchia in programma stasera alle 20.

17:44 VELA, KITE UOMINI: RINVIATA GARA 2 DI FINALE

È stata rinviata, a causa dell'assenza di vento, la seconda regata di finale del kite maschile. La prima era stata vinta dall'austriaco Bontus. In vantaggio resta lo sloveno Vodisek, a cui basterà un successo per aggiudicarsi l'oro, mentre all'azzurro Riccardo Pianosi, entrato in finale con zero vittorie, servirà vincere almeno una delle prossime gare per tornare in corsa per le medaglie.

17:37 GINNASTICA RITMICA, SUPER 33.950 PER RAFFAELI AL NASTRO

Si conclude con uno straordinario 33.950 al nastro la prova di qualificazione di Sofia Raffaeli nell'all-around individuale di ginnastica ritmica. L'azzurra resta saldamente al comando al termine della quarta e ultima rotazione con 139.100. In finale, ormai assicurata per Raffaeli, accederanno le prime 10.

17:28 VELA, KITE DONNE: ORO ALLA GRAN BRETAGNA

È andata alla britannica Eleaonr Aldridge la medaglia d'oro nel kite donne, al termine della seconda regata di finale. Argento per la francese Nolot, bronzo per l'olandese Lammerts.

17:20 CICLISMO SU PISTA, OMNIUM UOMINI: VIVIANI 12ESIMO NELLO SCRATCH

Non comincia nel migliore dei modi la prova di Elia Viviani nell'Omnium: l'azzurro ha chiuso la prima prova dello scratch in 12esima posizione, nella gara vinta dal francese Thomas davanti al danese Larsen e al belga Van Den Bossche.

17:07 SOLLEVAMENTO PESI DONNE 59 KG: ORO CINA, MAGISTRIS 11ESIMA

Lucrezia Magistris ha chiuso all'undicesimo posto la finale di sollevamento pesi, categoria 59 kg. L'azzurra ha sollevato 96 kg al secondo tentativo allo strappo e 112 kg al terzo allo slancio, totalizzando 208 punti. L'oro, con record olimpico, è andato alla cinese Luo (241 punti), l'argento alla canadese Charron (236), il bronzo alla taiwanese Kuo (235).

16:47 GINNASTICA RITMICA, 32.300 PER BALDASSARI AL NASTRO

Ottima esibizione per Milena Baldassarri nella terza rotazione delle qualificazioni dell'all-around individuale di ginnastica ritmica: l'azzurra ha ottenuto 32.300 al nastro, balzando in ottava posizione quando manca solo una rotazione alla conclusione. In testa rimane l'altra italiana, Sofia Raffaeli. In finale accedono le prime dieci.

16:25 VELA, KITE UOMINI: PIANOSI SI PRENDE LA FINALE

Riccardo Pianosi ha vinto la seconda regata della Semifinale A nel kite uomini e, avendo raggiunto quota tre successi complessivi, ha strappato il pass per la finale. Si giocherà le medaglie con Valentin Bontus (Austria), Maximilian Maeder (Singapore) e Toni Vodisek (Slovenia).

16:23 TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI UOMINI: ORO-ARGENTO CINA

Come da pronostici si è chiusa con un dominio cinese la finale del trampolino 3 metri maschile: oro per Xie (543.60), argento per Wang (530.20), argento per il messicano Olvera Ibarra (500.40).

15:51 GINNASTICA RITMICA, 35.000 PER RAFFAELI ALLE CLAVETTE

Prosegue alla grande la qualificazione dell'all-around individuale di ginnastica artistica per Sofia Raffaeli: l'azzurra, in testa dopo le prime due rotazioni a cerchio e palla, ha ottenuto un ottimo 35.000 anche alle clavette, arrivando a totalizzare 105.150 punti a una rotazione dalla fine. Più avanti toccherà all'altra italiana, Milena Baldassarri, impegnata al nastro.

15:25 VELA, KITE UOMINI: PIANOSI 2° IN GARA 1 DI SEMIFINALE

Riccardo Pianosi ha chiuso al 2° posto, praticamente appaiato al vincitore (il brasiliano Lobo) la prima regata della Semifinale A del kite uomini.

15:00 GINNASTICA RITMICA, COMINCIA LA SECONDA PARTE DELLE QUALIFICAZIONI DELL'ALL-AROUND INDIVIDUALE

Si riparte: comincia la seconda parte delle qualificazioni dell'all-around individuale di ginnastica ritmica. Dopo le prime due rotazioni (cerchio e palla) Sofia Raffaeli era in testa, mentre Milena Baldassarri si trovava in decima posizione, su ventiquattro atlete in gara. Ora le rotazioni con clavette e nastro. Si qualificano per la finale le prime dieci.

14:04 PALLANUOTO FEMMINILE, ITALIA-CANADA 10-5

Il Setterosa ha battuto 10-5 il Canada nella prima delle sfide per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto nel torneo di pallanuoto femminile.

13:50 CANOA SPRINT, KAYAK A QUATTRO UOMINI: ORO ALLA GERMANIA

È andato alla Germania l'oro nel kayak a quattro maschile. Argento per l'Australia, bronzo per la Spagna.

13:45 GINNASTICA RITMICA: RAFFAELI PRIMA A META' QUALIFICAZIONE

A metà gara dell'all-around individuale di ginnastica ritmica la nostra Sofia Raffaeli è prima, con Milena Baldassarri al decimo posto.

13.40 CANOA SPRINT, KAYAK A QUATTRO DONNE: ORO ALLA NUOVA ZELANDA

È andato alla Nuova Zelanda l'oro nel kayak a quattro femminile. Argento per la Germania, bronzo per l'Ungheria.

13:30 CANOA SPRINT, DOPPIO 500 METRI UOMINI: MEDAGLIA D'ARGENTO PER L'ITALIA

Nella finale A della canoa sprint C2 500 maschile, gli italiani Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno conquistato l'argento al fotofinish dietro ai cinesi Liu e Ji.

13:15 PALLANUOTO FEMMINILE: INIZIATA ITALIA-CANADA

In vasca il Setterosa che affronta le canadesi per il quinto e l'ottavo posto.

13:04 ARRAMPICATA: L'INDONESIA VINCE L'ORO

L'indonesiano Vedriq Leonardo, a 4.75, migliora il suo record personale, portandosi a un solo centesimo del record mondiale firmato un minuto fa da Watson, e vince la medaglia d'oro.

12:50 VELA, NACRA 17: ORO ITALIA! TITA/BANTI SI CONFERMANO CAMPIONI OLIMPICI

È arrivata la decima medaglia d'oro per l'Italia a Parigi 2024, la ventinovesima complessiva. A conquistarla è stata la coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, che ha chiuso al secondo posto la medal race nel Nacra 17, confermandosi al comando della classifica generale. Tita e Banti confermano così l'oro olimpico conquistato a Tokyo 2020.

12:40 ARRAMPICATA SPORTIVA, SPEED UOMINI: ZURLONI FUORI AI QUARTI PER DUE MILLESIMI

Niente da fare per Matteo Zurloni, che manca l'accesso alla semifinale nello speed maschile (arrampicata sportiva): l'azzurro ha svolto un'ottima prova, ma è stato battuto dal cinese Wu per soli due millesimi.

12:22 ATLETICA, 800 METRI MASCHILI: BARONTINI IN SEMIFINALE

Simone Barontini si è qualificato per la semifinale degli 800 metri maschili: l'azzurro ha vinto la sua batteria di ripescaggio in 1'45''56, staccando il pass per il penultimo atto della competizione.

12:15 VELA, NACRA 17: TUTTO PRONTO PER LA MEDAL RACE, ATTESA PER TITA/BANTI

Questa volta è tutto pronto: il vento permetterà la partenza della medal race del Nacra 17 a Marsiglia. Grandissima attesa per la coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, a cui basterà un settimo posto per confermare l'oro di Tokyo.

12:08 VELA, DINGHY MISTO: ORO PER L'AUSTRIA

È andato alla coppia austriaca Vadlau/Maehr l'oro nel dinghy misto al termine della medal race, vinta dalla Francia. Argenton per i giapponesi Okada/Yoshioka, bronzo per gli svedesi Dahlberg/Karlsson.

12:00 GINNASTICA RITMICA, CONCLUSA LA PRIMA ROTAZIONE: BENE RAFFAELI E BALDASSARRI

Si è conclusa la prima rotazione delle qualificazioni dell'all-around individuale nella ginnastica ritmica: ottimo 37.500 per Sofia Raffaeli al cerchio, miglior punteggio in assoluto per l'attrezzo, buono anche il 32.750 di Milena Baldassarri alla palla. Ora le due azzurre sono attese dalla seconda rotazione, nella quale si scambieranno gli attrezzi.

11:58 ARRAMPICATA SPORTIVA, BOULDER E LEAD DONNE: NIENTE FINALE PER MORONI E ROGORA

Niente azzurre in finale nel boulder e lead femminile: Camilla Moroni ha chiuso al 12° posto, Laura Rogora al 18° in una semifinale che qualificava solamente le prime otto atlete.

11:48 ATLETICA, 4x100 UOMINI: ITALIA IN FINALE COL QUINTO TEMPO

Nonostante una batteria non esaltante, la 4x100 maschile azzurra vola in finale, dove proverà a difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo. Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu si sono qualificati col quinto tempo assoluto, grazie anche a una seconda batteria piuttosto lenta e pasticciata.

11:38 ATLETICA, 4x100 UOMINI: ITALIA SOLO QUINTA IN BATTERIA

Batteria piuttosto deludente per la 4x100 maschile italiana: Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu hanno chiuso al quinto posto in 38''07. Non c'è la qualificazione automatica per la finale, bisognerà attendere i tempi della seconda batteria.

11:33 CANOA SPRINT, DOPPIO MASCHILE 500 M: CASADEI/TACCHINI IN FINALE

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini si sono qualificati per la finale della canoa 500 metri maschile. Gli azzurri hanno chiuso la loro semifinale al terzo posto dietro la coppia cinese e quella tedesca, staccando il pass per l'atto conclusivo.

11:31 TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI DONNE: PELLACANI VOLA IN FINALE! BERTOCCHI ELIMINATA

Una straordinaria Chiara Pellacani si è presa la finale nel trampolino 3 metri femminile. L'azzurra ha chiuso la gara di semifinale con il punteggio di 324.75, il terzo migliore dietro alla cinese Chen e all'australiana Keeney. Niente da fare invece per Elena Bertocchi: 245.10 il suo punteggio finale che le vale il diciassettesimo e penultimo posto.

11:16 ATLETICA, STAFFETTA 4x100 DONNE: ITALIA ELIMINATA

Niente da fare per la staffetta 4x100 femminile: le azzurre Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi hanno chiuso la loro batteria in 43''03, al settimo e penultimo posto, mancando l'accesso alla finale.

11:00 TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI DONNE: PELLACANI SECONDA DOPO TRE ROUND

Straordinaria prova, fin qui, per Chiara Pellacani nella semifinale del trampolino 3 metri femminile: l'azzurra, alla fine del terzo round, è in seconda posizione con il punteggio di 198.75, dietro solamente alla cinese Chen (216.0). Inizio complicatissimo invece per l'altra italiana, Elena Bertocchi: fin qui penultima (134.10). In finale vanno le prime 12.

10:00 TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI DONNE: INIZIA LA SEMIFINALE CON BERTOCCHI E PELLACANI

È cominciata la semifinale del trampolino 3 metri femminile. Tra le diciotto partecipanti ci sono anche Elena Bertocchi e Chiara Pellacani: in finale vanno le 12 atlete col miglior punteggio al termine dei cinque round.

9.55 UFFICIALI I NOMI PER LA 4X100

Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu: è questa la staffetta azzurra della 4x100 scelta dal tecnico Di Mulo per tentare l'assalto al podio, a Parigi 2024, dopo l'oro olimpico di Tokyo. L'Italia scende in pista nella prima batteria, stamattina alle 11.35. Definita anche la 4x100 donne, con Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi, in pista dalle 11.10

9.45 VIA ALLA GINNASTICA RITMICA

Inizia la caccia al podio delle azzurre che si affidano a Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri per la gara individuale e ad una squadra di alta qualità.

9.35 MEDAGLIA DI BRONZO!

Ginevra Taddeucci ce l'ha fatta! Spettacolare medaglia di bronzo dietro a Van Rouwendaal e Johnson.

9.28 UN GIRO ALLA FINE

Dopo un'ora e mezza abbondante di gara della 10 km nella Senna, il trio di testa è sempre composto da Johnson-Van Rowendall-Taddeucci, con la Gabbrielleschi quinta.

8.50 TADDEUCCI TRA LE PRIME

C’è un quartetto davanti con Taddeucci, Van Rouwendaal, Taddeucci, Gubecka. Adesso il gruppo è sgranato sulla sponda delle tribune

8.40 METÀ GARA

A metà gara Taddeucci è quinta e Gabrielleschi perde qualche posizione ma resta nel gruppo di testa.

8.25 BENE LE AZZURRE

Verso il termine del secondo dei sei giri Taddeucci è passata in terza posizione, mentre Gabbrielleschi è risalita dal 22° al 4° posto. In testa van Rouwendaal, seconda Johnson.

8.05 LA GARA

In acqua 24 atlete, il percorso prevede sei giri di 1.670 metri dal ponte Alexandre III. Temperatura dell'acqua 22 gradi, forti correnti soprattutto nel centro del fiume. Ricco anche il seguito di pubblico, con le tribune e il lungosenna gremito di tifosi

8.00 PARTITA LA 10 KM FEMMINILE

Dopo tante discussioni, oggi finalmente si entra in acqua nella speranza che i tanti investimenti sostenuti per rendere balneabile la Senna abbiano dato qualche frutto. Nella 10 km femminile sono impegnate le due azzurre Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, entrambe all’esordio a un Olimpiade.

IL PROGRAMMA DI OGGI