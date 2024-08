Dall'omnium di Elia Viviani alla finale di Tita e Banti: il calendario olimpico di giovedì 8 agosto

© Getty Images

L'Italia non vede l'ora di poter festeggiare insieme a Ruggero Tita e Caterina Banti dopo il rinvio della medal race della Nacra 17. Il tandem azzurro è già certo di un posto sul podio, tuttavia basterà conquistare un settimo posto nell'ultima regata per bissare l'oro di Tokyo 2020. Insieme a loro l'atletica punterà su Larissa Iapichino che, dopo aver firmato la seconda misura in qualificazione, dovrà vedersela nel salto in lungo con l'americana Tara Davis-Woodhall e la tedesca Malaika Mihambo.