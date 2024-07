Parigi 2024: fuma e beve alcol, esclusa capitana squadra ginnastica Giappone

© Getty Images

Shoko Miyata, capitana della nazionale giapponese di ginnastica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata esclusa dalla federazione per aver infranto le regole della squadra fumando e bevendo alcolici. La sospensione ha effetto immediato, pertanto la ragazza 19enne - vista fumare in un luogo privato a Tokyo tra fine giugno e inizio luglio e bere alcolici nel centro di formazione nazionale - non gareggerà in Francia. In Giappone è vietato per legge bere e fumare prima di aver compiuto 20 anni. La ginnasta, che ha ammesso di aver violato le regole, aveva conquistato la medaglia di bronzo alla trave ai Mondiali del 2022.