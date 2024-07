Parigi 2024, falso allarme al Media Center: isolata l'area

© Getty Images

Sale la tensione a Parigi in vista dell'inizio dei Giochi olimpici. Dopo l'attacco alle linee ferroviarie dell'Alta velocità, in città è scattato un allarme al Media Center e la polizia ha isolato tutta l'area interessata. Al momento non è chiaro perché siano state adottate le misure di sicurezza, ma dopo dieci minuti la situazione è subito tornata alla normalità. In queste ore la zona ospita migliaia di reporter all'interno in attesa di seguire la cerimonia di apertura.