"Devo combattere contro un uomo": la Federboxe algerina denuncia l'ungherese Hamori

Non si placano le polemiche attorno a Imane Khelif. Anna Luca Hamori, che oggi alle 17.22 deve combattere contro la rivale algerina in un match dei quarti di finale della categoria 66 kg, non usa gira di parole e con un video su Tik Tok va all'attacco: "Domani devo combattere contro un uomo. È stato dimostrato che Imane Khelif è un uomo. Nel 2023 è stata squalificata". Anche il fidanzato, pure lui pugile, aveva detto la sua: "Sul ring contro Khelif dovrei salirci io" le parole di Kreko Istvan. Tutto ciò ha provocato la reazione del comitato olimpico algerino, che ha fatto sapere di voler sporgere denuncia nei confronti della Hamori "per le sue dichiarazioni offensive sulla sua avversaria che ha definito uomo sui social".