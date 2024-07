Pallanuoto, Italia sconfitta 10-3 dagli Usa: si complica la situazione del Setterosa

PARIGI 2024

Seconda sconfitta per le azzurre nel torneo olimpico: il prossimo impegno contro la Grecia

© Getty Images Un altro ko per l'Italia femminile nel torneo olimpico di pallanuoto a Parigi 2024. Il Setterosa incassa una pesantissima sconfitta con gli Stati Uniti detentori dell'oro di Tokyo 2020: finisce 10-3 con le azzurre a segno nella prima metà del match con una controfuga di Giustini e con Marletta, che poi fa doppietta nel finale. La corsa ai quarti di finale si complica ulteriormente: saranno decisive le sfide con Grecia e Spagna.

Era difficile tornare alla vittoria dopo il pesantissimo ko per 9-8 contro la Francia, ma il Setterosa perde anche con gli Stati Uniti e la cosa peggiore è che lo fa uscendo praticamente subito dal match e senza lottare. Finisce 10-3 per le campionesse olimpiche in carica e questa è una brutta notizia anche per eventuali, nonché lontani, discorsi relativi alla differenza reti. Fattal, Raney e Neushul regalano subito il 3-0 alle statunitensi, poi la controfuga di Giustini e la superiorità trasformata da Marletta illudono le azzurre: 4-2 nel corso del primo tempo. Da lì, però, parte la debacle della formazione allenata da Carlo Silipo.

Gli Stati Uniti non sbagliano più nulla, le azzurre attaccano ma quasi senza convinzione e soprattutto senza infastidire una Johnson che chiude la saracinesca e non fa passare nulla. Così, dopo il 6-2 dell'intervallo, il copione sembra già scritto. E i successivi 17 minuti confermano questa teoria, perché le statunitensi segnano ancora con Musselman (tripletta a fine partita), Steffens e Flynn: 10-2 e sipario sul match. C'è spazio solo per la soddisfazione personale di Marletta, che fa doppietta, poi la sirena sancisce la seconda sconfitta in altrettante partite per il Setterosa. A questo punto, solo un miracolo può tenere in corsa l'Italia: le prossime avversarie sono però la temibile Grecia e la fortissima Spagna, capace di battere anche gli Stati Uniti (13-11).