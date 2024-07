Olimpiadi, Tamberi: "Firmerei per ritirarmi dopo aver vinto un oro a Parigi"

IL PROPOSITO

Il campione azzurro: "Sto rincorrendo qualcosa di veramente unico, nessuno ha mai vinto due ori di fila nel salto in alto"

L'infortunio è alle spalle e nonostante l'intoppo Gianmarco Tamberi è pronto a volare altissimo, nelle ambizioni e in pedana. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 punta a confermare l'oro vinto a Tokyo, impresa mai riuscita a nessuno nel salto in alto per due edizioni consecutive: "Firmerei per un oro a Parigi e annunciare il ritiro la stessa sera - ha commentato a pochi giorni dall'inizio della manifestazione -. Questa è l'ultima grande sfida che ho in testa".

Una frase che non è una novità prima di un grande evento per il campione italiano: "L'avevo già detto a Tokyo che l'oro olimpico era la mia ultima grande sfida che avevo in testa, poi anche l'anno scorso ai Mondiali... Insomma, è difficile dire basta. Però quello che sto rincorrendo adesso è davvero qualcosa di unico e difficilissimo da raggiungere perché nessuno nella storia ce l'ha mai fatta. Il salto in alto è l'unica disciplina dell'atletica che non ha un vincitore per due volte".