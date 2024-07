Olimpiadi, svelate le Nazionali: Giannelli e Michieletto guidano la squadra maschile, Egonu quella femminile 

PARIGI 2024

Ferdinando De Giorgi ha deciso di affidarsi sugli uomini che lo hanno condotto nelle scorse stagioni a conquistare il titolo europeo e mondiale, mentre Julio Velasco ha puntato tutto sull'opposto della Pro Victoria Monza

© Getty Images Le aspettative sulle Nazionali Italiane di pallavolo sono alte, motivo per cui Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco hanno deciso di presentarsi alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 con squadre competitive e soprattutto compatte. I commissari tecnici hanno svelato gli atleti che voleranno in Francia annunciando che Gabriele Laurenzano e Ilaria Spirito saranno le riserve.

Dopo essersi arresi ai quarti di finale di Nations League ai campioni uscenti della Francia, gli azzurri potranno contare sul capitano Simone Giannelli, chiamato a svolgere il ruolo di regia insieme all'altro palleggiatore Riccardo Sbertoli, mentre Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta saranno i due opposti.

Come schiacciatori occhi puntati su Alessandro Michieletto e Daniele Lavia che saranno i martelli di riferimento, venendo alternati con Luca Porro e Mattia Bottolo saranno i martelli di riserva, mentre al centro rimangono come opzioni Gianluca Galassi, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti, dopo lo stop imposto a Simone Anzani, con Fabio Balaso che chiuderà il gruppo come libero.

In campo femminile la stella sarà Paola Egonu che è tornata al centro del progetto azzurro grazie all'arrivo di Velasco in panchina. L'opposto della Pro Victoria Monza ha guidato il quintetto tricolore al successo in Nations League con un gruppo che si è dimostrato all'altezza delle migliori squadre del globo.

Egonu avrà come alternativa Ekaterina Antropova, mentre al centro saranno presenti la capitana Anna Danesi, Marina Lubian e Sarah Fahr. Come palleggiatrici saranno presenti Alessia Orro e Carlotta Cambi, mentre il settore delle schiacciatrici sarà affidato a Caterina Bosetti, Myriam Sylla, Alice Degradi e Gaia Giovannini a cui si aggiungerà Monica De Gennaro come libero.