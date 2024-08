Olimpiadi, Paltrinieri eccezionale nei 1500 metri stile libero: è argento a Parigi

PARIGI 2024

L’azzurro si è dovuto arrendere all’americano Bobby Finke conquistando la quinta medaglia della carriera

© Getty Images Gregorio Paltrinieri è eterno. Il nuotatore carpigiano si è superato ancora una volta cogliendo la medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero alle Olimpiadi in 14'34"55. Il portacolori delle Fiamme Oro si è dovuto arrendere soltanto all’americano Bobby Finke, che ha stampato il record del mondo nuotando in 14'30"67. Per Paltrinieri è la quinta medaglia olimpica: è il nuotatore italiano più vincente dei Giochi.

Partenza sprint per Finke che ha imposto sin dalle prime bracciate un ritmo sotto il record del mondo obbligando Paltrinieri e l'irlandese Daniel Wiffen a inseguire. Dopo una prima fase di controllo, l'azzurro non ha esitato a rispondere recuperando nella parte centrale della prova terreno sullo statunitense.

Un braccio di ferro che ha messo in difficoltà Wiffen, costretto a cedere al passo di Finke e Paltrinieri dopo i primi 800 metri. Nonostante i tentativi di riportarsi sulla testa, l'emiliano ha dovuto rinunciare all'oro nelle ultime vasche con Finke che ha accelerato ulteriormente e ha cancellato il primato appartenente in precedenza al cinese Sun Yang. Argento per Paltrinieri che ha chiuso in 14'34"55, mente Wiffen ha conquistato il bronzo in 14’39″63.

"Sono contentissimo, essere a podio ancora è stupendo - ha detto Greg a fine gara -. L'argento ottenuto con lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio è incredibile. E' la mia quinta medaglia olimpica, non ci avrei mai scommesso. Avevo pensato che sarebbe stata l'ultima Rio e anche a Tokyo, sono senza parole".



E ancora: "Ora punto alla 10km in acque libere, però mi serve un po' di riposo dopo giorni molto impegnativi, per la testa e il fisico. Ho avuto anche la febbre", ha aggiunto. "Oggi pensavo che fosse Wiffen a partire forte, invece ho dovuto mettermi a inseguire Finke. Sono stato al suo livello fino alle ultime vasche, poi sappiamo che nel finale lui è fortissimo. Per arrivare a questi risultati il lavoro e la concentrazione hanno fatto la differenza. Ci sono stati momenti difficili, ma io ho sempre creduto in me stesso".