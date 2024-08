Olimpiadi, l'amarezza delle leonesse del fioretto: "Non abbiamo ottenuto l'oro, ma l'importante era giocarselo"

PARIGI 2024

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno regalato la quarta medaglia alla scherma azzurra dopo l'oro nella spada

© Getty Images C'è un po' di rammarico fra le ragazze del fioretto femminile che, dopo essersi viste sfuggire la medaglia nell'individuale, si sono dovute arrendere agli Stati Uniti nella finale per l'oro nella prova a squadre. La formazione composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno conquistato l'argento smuovendo ancora una volta il medaglie dell'Italia e portando a sedici il numero di podi conquistati alle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Purtroppo la vittoria è andata a loro. Il punteggio alla fine non conta, sono state positive, ma a volte non è il calcolo matematico delle stoccate che dà o che prende, è il momento che è importante - ha spiegato il commissario tecnico Stefano Cerioni ai microfoni di Olympics -. Oggi sono andate tutte bene, ora in questo ultimo assalto abbiamo tutti sbagliato, al di la' del +1 o -1".

Nonostante la sconfitta in finale, il tecnico azzurro ha voluto complimentarsi con le sue ragazze che hanno migliorato il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo: "'L'argento è comunque una gran bella medaglia, siamo venuti come sempre per vincere l'oro, non ci siamo riusciti, ma l'importante è arrivarci e giocarsela. Abbiamo fatto qualche errore, sono state brave loro, e ci sta".