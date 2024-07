L'Argentina riprende il Marocco al 16' di recupero, poi il match viene sospeso

Argentina-Marocco, invasione e petardi in campo: calciatori fuggono via

































E' successo di tutto nel finale di Argentina-Marocco, gara validi per le Olimpiadi di Parigi. Dopo il 2-2 al 105' targato Medina, i tifosi marocchini hanno letteralmente invaso il campo costringendo i calciatori dell'Albiceleste ad abbandonare il terreno di gioco. Dalle tribune sono piovuti pure dei petardi: la gara risulta sospesa.

L'Olimpiade di Parigi 2024 inizia due giorni prima per il torneo di calcio. Si parte con un il giallo: l'Argentina ha trovato il pareggio (2-2) con il Marocco a Saint-Etienne dopo 16 minuti di recupero grazie a Medina. Al quel punto i tifosi marocchini hanno deciso prima di lanciare oggetti e petardi verso i giocatori argentini e poi fare invasione di campo, costringendo l'arbitro a rimandare le squadre negli spogliatoi e a sospendere la gara, come risulta anche dal sito ufficiale dei Giochi. Secondo 'L'Equipe' devono ancora giocarsi 4-5 minuti. Nell'altra gara, al Parco dei Principi, vittoria della Spagna sull'Uzbekistan (2-1), al termine di una gara in cui la Roja ha sofferto più del previsto.