Olimpiadi Estive, l'Italia fa incetta di pass nell'arrampicata sportiva, nella break dance e nello skateboard

PARIGI 2024

La delegazione tricolore ha strappato l'accesso durante gli ultimi appuntamenti di Olympic Qualifier Series andati in scena fra Budapest e Pechino

© CONI Alle Olimpiadi Estive è pronta ad arrivare una ventata di aria nuova per l'Italia che sarà presente nello skateboard, nell'arrampicata sportiva e nella break dance. Se i primi due sono entrati ufficialmente nel programma a cinque cerchi dopo il debutto di Tokyo, per l'ultimo si tratterà di un esordio assoluto che potrebbe però regalare grandi soddisfazioni allo sport azzurro.

Vedi anche nuoto Linda Cerruti guida il sogno olimpico dell'Italia nel nuoto artistico: “Ci stiamo allenando con esercizi di spessore” A guidare la spedizione tricolore sarà Antilai Sandrini che ha avuto la matematica certezza di essere in Francia nella break dance grazie all'ottavo posto nella seconda tappa dell'Olympic Qualifier Series andata in scena a Budapest, un risultato che conferma quanto già ottenuto a Shanghai e che ha permesso alla 26enne livornese di garantirsi il viaggio verso la Francia.

Un duo sarà invece presente nello skateboard dove Alex Sorgente e Alessandro Mazzara si sono aggiudicati l'accesso all'evento più importante dell'anno grazie al ranking che ha promosso i migliori ventidue al mondo. Il 26enne di origine americana si è garantito la seconda partecipazione alle Olimpiadi grazie al tredicesimo posto nella classifica finale di Park, costituita per un terzo dai punti accumulati nelle competizioni disputate negli ultimi due anni e per due terzi dai punti conquistati alle Olympic Qualifier Series; mentre il 20enne siciliano è giunto in ventesima posizione.

Vedi anche nuoto Olimpiadi, Ceccon e Quadarella guidano l'Italia del nuoto: "Non sentiamo pressioni. Siamo concentrati su quello che possiamo fare" Ritorno a cinque cerchi invece per Laura Rogora che sarà accompagnata nell'arrampicata sportiva da Camilla Moroni, entrambe in grado di strappare l'accesso nel boulder&lead con la 23enne romana che ha addirittura disputato la finale dell'ultimo appuntamento di Olympic Qualifier Series andato in scena a Pechino; mentre nello speed sarà presente Beatrice Colli, fermatasi agli ottavi in Cina, ma certa del pass grazie alla posizione nel ranking.

L'ultima carta arriva invece dal golf femminile dove Alessandra Fanali si è inserita nelle migliori atlete che solcheranno i green transalpini portando a 362 (190 uomini, 172 donne) gli atleti qualificati in 34 discipline diverse.