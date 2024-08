Olimpiadi, Casadei e Tacchini riportano l'Italia sul podio della canoa sprint: sono argento nella C2 500

PARIGI 2024

Gli azzurri hanno rimontato negli ultimi metri chiudendo alle spalle soltanto dei cinesi Liu e Ji

Casadei e Tacchini vincono l'argento nella Canoa sprint 500m

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Arriva un favoloso argento dell'Italia nella canoa sprint a Parigi 2024. Nel doppio maschile, sulla distanza di 500 metri, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano il secondo posto con il tempo di 1'48"08, battendo al fotofinish la Spagna di Moreno e Dominguez, che deve accontentarsi del bronzo. L'oro, invece, va ai cinesi Liu e Ji. Per la spedizione azzurra è l'undicesimo argento e la trentesima medaglia in quest'Olimpiade.

L'Italia supera il numero di argenti di Tokyo 2020 grazie all'undicesimo secondo posto. Lo conquistano nella canoa sprint Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, capaci di chiudere solo alle spalle della Cina e dopo un'incredibile rimonta nel tratto conclusivo. Dopo il passaggio ai 250 metri, infatti, la coppia azzurra era addirittura settima, ma una seconda, strepitosa parte di gara regala la rimonta ai due italiani.

Finale al cardiopalmo, visto che gli altri due gradini del podio si decidono al fotofinish: l'Italia chiude in 1'41"08, anticipando di un decimo la Spagna di Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, che conquista il bronzo. Quarti i russi Zakhar Petrov e Alexey Korovashkov, fuori per 19 centesimi. La vittoria va invece ai cinesi Hao Liu e Bowen Jin (1'39"48). L'Italia conquista così la sua trentesima medaglia e ha già gli stessi ori (10) e un argento in più (11) rispetto alla spedizione di Tokyo 2020, quando arrivarono in totale 40 podi (di cui 20 bronzi).