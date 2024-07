Olimpiadi 2036, il governatore Giani lancia la candidatura della Toscana: "Ne parlerò con l'Emilia-Romagna per un progetto congiunto"

LA PROPOSTA

Il presidente della regione ha lanciato la proposta dopo aver ospitato la Grand Depart del Tour de France

© Getty Images Neanche il tempo di prendere parte alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 che l'Italia guarda già al futuro e lo fa in grande. A pensarci con maggior vigore è il governatore della Toscana Eugenio Giani che ha lanciato l'idea di ospitare i Giochi nel 2036. Se le prossime edizioni sono già state assegnate a Los Angeles e Brisbane, la trentaseiesima edizione è ancora in gioco e potrebbe vedere Firenze e Bologna come grandi protagoniste.

"Ne parlerò con l’Emilia-Romagna. Vogliamo rilanciare il progetto di Toscana-Emilia 2036: l’occasione olimpica nella nostra terra può attrarre tutto il mondo, come dimostrato dalla Grand Depart del Tour de France - ha spiegato Giani -. Siamo tra le regioni che portano più italiani alle Olimpiadi, abbiamo creato le condizioni affinché le nostre oltre 10mila società sportive possano offrire un parco atleti di altissimo livello".

Sono convinto che Parigi ci regalerà grandi soddisfazioni". La concorrenza non manca visto che si sono già fatte avanti due potenze come Arabia Saudita e Qatar, pronte ad allargare i propri orizzonti dopo i Mondiali di calcio, tuttavia un'eventuale assegnazione tricolore riporterebbe le Olimpiadi Estive nel Bel Paese a distanza di settantasei anni da Roma 1960 ed esattamente un decennio dopo quelle Invernali in programma a Milano e Cortina d'Ampezzo.