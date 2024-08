Olimpiadi 2024, pallanuoto: Settebello ko con la Grecia

PARIGI 2024

L'Italia perde 9-8 con gli ellenici: sfuma il primo posto. Australia o Ungheria le possibili avversarie ai quarti

© Getty Images Prima sconfitta per l'Italia della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: la formazione di Sandro Campagna perde 9-8 contro la Grecia e dice addio alla possibilità di chiudere al primo posto nel girone. Non bastano la tripletta di Bruni e la doppietta di Condemi: il Settebello chiuderà il girone secondo o terzo, a seconda di come finisce Croazia-Stati Uniti. Ai quarti di finale, invece, sfiderà una tra Australia o Ungheria.

Arriva all'ultima gara del girone la prima sconfitta a Parigi 2024 del Settebello: finisce 9-8 per la Grecia. L'Italia si ritrova sempre a inseguire gli ellenici: si trova avanti nel punteggio, infatti, soltanto quando va sul 3-2, poi grazie a Condemi e Bruni deve sempre rispondere alla Grecia. Il primo tempo si chiude con il Settebello sotto di un gol (6-5), poi Bruni (tripletta a fine gara) trova il 6-6. Dopo il quale, però, arriva il festival degli errori: Nicosia para un rigore, mentre dall'altra parte Di Fulvio lo manda addirittura altissimo sopra la traversa.

L'ultimo quarto ricomincia ancora sul 6-6, Un altro rigore, stavolta trasformato da Genidounias, vale il 7-6, ma un Condemi in stato di grazia fa 7-7 in superiorità numerica. Non c'è tuttavia nulla da fare: la Grecia è più precisa e con il capitano Fontoulis trova a uomini dispari il decisivo 9-8. Nell'ultima azione, sale anche Nicosia ma Iocchi Gratta centra solo la traversa. Con questo ko, l'Italia resta a 11 punti, gli stessi della Grecia che però è davanti per lo scontro diretto. C'è però ancora Croazia-Stati Uniti, con Jokovic e compagni che se vincono chiudono primi. Il Settebello, invece, può finire secondo o terzo: a seconda del piazzamento finale, sfiderà Australia o Ungheria. Evitate, per ora, Serbia e Spagna.