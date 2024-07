Le lacrime di Luigi Samele e l'abbraccio con il presidente Mattarella: "Non potevo esimermi dal festeggiare con lui"

SCHERMA

Lo schermitore pugliese ha conquistato il bronzo nella sciabola aggiudicandosi il secondo podio a cinque cerchi

© Getty Images Luigi Samele ha le lacrime agli occhi non appena ha concluso la finale per il bronzo nella sciabola. Per la seconda edizione consecutiva dei Giochi Olimpici, il 37enne foggiano ha conquistato una medaglia sconfiggendo per 15-13 l'egiziano Ziad Elsissy regalando il secondo podio all'Italia davanti a un tifoso speciale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo aver seguito Filippo Ganna nella cronometro di ciclismo, il Capo dello Stato si è spostato al Grand Palais per festeggiare un nuovo traguardo per lo sport italiano scatenando così il pugliese: "C'era un tifoso speciale nel pubblico e non potevo esimermi dall'abbracciarlo. Ero così emozionato dal prendere una medaglia, ma ho visto Mattarella e sono diventato bordeaux - ha raccontato Samele ai microfoni della RAI -. E' una giornata incredibile. Aver preso due medaglie in due edizioni olimpiche consecutive è incredibile. Bisogna crederci sempre nei sogni e oggi ci ho creduto dalla prima all'ultima stoccata".

Nonostante la sconfitta in semifinale, l'azzurro non si è arreso e si è dimostrato nuovamente in grado di trascinare la scherma italiana in una giornata complicata: "Questa sicuramente è un bel regalo di compleanno, visto che non sono più giovanissimo, e questo è ancora più importante. È fantastico, invidio tennisti e calciatori che hanno sempre questo pubblico e per questo mi sono gasato".