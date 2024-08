La Spagna vince anche l'oro olimpico, medaglia d'argento per Henry

PARIGI 2024

La Roja batte 5-3 i Bleus al Parco dei Principi in una partita ricca di colpi di scena: decide Camello nei supplementari. Argento per la Francia

© Getty Images È l’estate della Spagna! Dopo il successo all’ultimo Europeo della Roja di Luis de la Fuente, è l’Under 23 di Santiago Denia a vincere i Giochi Olimpici di Parigi: gli iberici superano 5-3 la Francia padrona di casa in finale e si mettono al collo la medaglia d’oro. La vittoria arriva solo nei supplementari, quando Camello trova una doppietta che vale il trionfo spagnolo: la Francia si deve accontentare dell’argento, dopo un ottimo torneo.

Al Parco dei Principi la gara si sblocca già al 12’, quando a passare in vantaggio è la Francia padrona di casa: Baena regala palla a Millot, che batte Tenas con un mancino a giro. Clamoroso errore del portiere iberico, che si lascia sfuggire dalle mani un tiro tutt’altro che imprendibile. La reazione della Spagna è però veemente e porta la firma di Fermin Lopez: il talento del Barcellona trova una doppietta tra il 18’ e il 25’, ribaltando rapidamente il risultato. La Francia accusa il colpo, si innervosisce e concede anche la rete del 3-1 al 28’: questa volta a segnare è Alex Baena direttamente su punizione, riscattando così l’errore che aveva portato al gol di Millot. Nel finale del primo tempo, i Bleus hanno quindi due grandi occasioni per rientrare in partita con Mateta e Olise, ma le sprecano entrambe.

Nella ripresa la Francia riprende da dove aveva lasciato e torna ad attaccare: Kone è autore di un poderoso stacco di testa al 57’, che si infrange però sulla traversa. Il francese ci riprova quindi al 72’, ma trova una straordinaria parata di Tenas a sbarrargli la strada. A ridare qualche speranza ai Blues è allora Akliouche al 78’: punizione velenosa di Olise e deviazione vincente del compagno, che accorcia le distanze sul 3-2. La Spagna torna quindi all’attacco e prova a richiudere la partita all’88’: Sergio Gomez si libera della propria marcatura, ma la sua conclusione è imprecisa e si spegne sul fondo. Al 93’ arriva un rigore per la Francia: dopo aver rivisto l’azione al Var, l’arbitro assegna un penalty dubbio e ammonisce Miranda. Sul dischetto va Mateta, che fa 3-3 con grande freddezza. Turrientes colpisce poi una traversa clamorosa al 96’ e il match va ai supplementari. È al 100’ che la Spagna trova quindi il gol della vittoria: splendido pallonetto di Camello e 4-3 per la Roja, con l’iberico che al 121’ fa anche 5-3. Al termine di una finale pirotecnica e ricca di colpi di scena, la Spagna vince quindi la medaglia d’oro (la prima da Barcellona 1992). La Francia padrona di casa si deve accontentare invece dell’argento, dopo un torneo a tratti dominato.