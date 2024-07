La consapevolezza di Gregorio Paltrinieri: "Ho pensato di non fare gli 800. Ho cambiato tattica perchè non sono il più veloce"

PARIGI 2024

Il 29enne di Carpi ha raccontato il percorso che lo ha accompagnato al bronzo olimpico

© Getty Images Nessuno è come Gregorio Paltrinieri nella storia del nuoto italiano. Il 29enne di Carpi ha conquistato il bronzo negli 800 metri stile libero diventando il primo azzurro a salire sul podio alle Olimpiadi in tre edizioni consecutive. Un risultato tutt'altro che atteso dall'emiliano che si è emozionato al termine della gara: "Ho imposto una nuova strategia, visto che ormai non sono il più veloce e non posso più partire e prendere immediatamente il comando. Ci sono dei competitor a cui non posso star davanti, motivo per cui mi sono concentrato su altre doti".

Il portacolori delle Fiamme Oro ha rischiato di non partecipare alla competizione viste le difficoltà incontrate da Tokyo a oggi e che l'hanno costretto a rivedere i propri piani: "Quando vengo in competizioni del genere, convincermi con irragionevole ottimismo di star bene, però nel corso di questi tre anni sono stati più i giorni che non sarei riuscito di quelli in cui ce l'ho fatta - ha raccontato ai microfoni della Rai -. Dopo il Sette Colli ho pensato di non farla, ma avendo lavorato per tre anni, all'ultimo ho deciso di partecipare e provarci. Questa medaglia è per me, per la mia ragazza, la mia famiglia e tutta la squadra con cui mi alleno. Stupendo potermi allenare e vedere questi risultati. Arrivare qua e prendere medaglia è allucinante".