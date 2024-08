L'Italia chiude l'Olimpiade sempre a medaglia: 36 giorni sul podio in attesa di Los Angeles 2028

PARIGI 2024

Gli azzurri non si sono più fermati dal 18 agosto 2016 quando i pallavolisti azzurri conquistarono l'argento nel beach volley posizionandosi alle spalle soltanto della Cina

© Getty Images Quando si fermerà la striscia vincente dell'Italia alle Olimpiadi? Una domanda che per ora non trova risposta e che gli sportivi azzurri sperano di dover affrontare il più tardi possibile. Almeno non prima di Los Angeles 2028 quando la spedizione tricolore proverà nuovamente a prolungare il momento magico. Con il bronzo ottenuto dalle ragazze della ginnastica ritmica, l'Italia si è garantita di lasciare Parigi andando tutti i giorni sul podio, considerato che nell'ultima giornata è già certa un posto fra le prime due nel volley femminile.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi, l'Italia della ginnastica ritmica conquista il bronzo nella prova a squadre La magica cavalcata è iniziata addirittura a Rio de Janiero il 18 agosto 2016 quando Paolo Nicolai e Daniele Lupo concludevano la propria rassegna a cinque cerchi con un argento nel beach volley. Da quel momento sono passati quasi otto anni, ma l'Italia non ha mai smesso di issare il tricolore sul podio olimpico dando vita a una delle strisce più vincenti dello sport mondiale.

Basti pensare che nemmeno una superpotenza come gli Stati Uniti sono riusciti a rimanere in scia complice lo "zero" incassato il 24 luglio 2021, primo giorno di gare a Tokyo e dove l'Italia festeggiava l'oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo e l'argento di Luigi Samele nella scherma. Davanti a noi rimane la Cina che appare imprendibile con 109 giorni consecutivi a medaglia, ma rimane pur sempre un dato tutt'altro che ragguardevole considerato il numero di abitanti e di atleti che possiamo mettere in campo.